Bimbo annegato, la mamma ha confessato l'omicidio: "Pensava avesse un ritardo mentale"

Svolta nella vicenda del piccolo annegato a Torre del Greco. Ha confessato l'omicidio la mamma, A. G., 40 anni. È quanto si apprende da fonti investigative, che sottolineano come la donna abbia...

