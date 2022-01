Bimbo annegato a Torre del Greco, la mamma confessa: Sono stata io (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ha confessato l’omicidio A.G., la donna di 40 anni il cui figlio e’ morto annegato nelle acque antistanti località La Scala a Torre del Greco (Napoli). E’ quanto si apprende da fonti investigative, che sottolineano come la donna abbia sostanzialmente ammesso di avere contribuito alla morte del figlio nella convinzione che lo stesso soffrisse di ritardi mentali. Nonostante gli interventi di alcuni presenti, per il piccolo di due anni e mezzo non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Hato l’omicidio A.G., la donna di 40 anni il cui figlio e’ mortonelle acque antistanti località La Scala adel(Napoli). E’ quanto si apprende da fonti investigative, che sottolineano come la donna abbia sostanzialmente ammesso di avere contribuito alla morte del figlio nella convinzione che lo stesso soffrisse di ritardi mentali. Nonostante gli interventi di alcuni presenti, per il piccolo di due anni e mezzo non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

