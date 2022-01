Bimbo annegato a Torre del Greco, la madre pensava che fosse autistico. Il legale: La donna ha agito in trance (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questa mattina uno psichiatra avrebbe dovuto visitare il bambino. Francesco, due anni, doveva essere esaminato da uno specialista perché aveva problemi a parlare e qualcuno in famiglia, in particolare la madre 42enne Adalgisa, pensava che potesse essere autistico. Questo avrebbe spinto la donna ieri sera ad annegare il figlio a Torre del Greco e a tentare di togliersi la vita. Adalgisa era entrata in depressione già da alcuni mesi, come conferma l’avvocato Ciro Civitella, che l’ha assistita nell’interrogatorio dei pm di Torre Annunziata che ha poi portato al fermo per omicidio volontario. “Non si è trattato di un gesto volontario. Quella povera donna, quando l’ho incontrata in caserma, aveva dei vuoti di memoria assoluti. Dev’essersi trovata sulla ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questa mattina uno psichiatra avrebbe dovuto visitare il bambino. Francesco, due anni, doveva essere esaminato da uno specialista perché aveva problemi a parlare e qualcuno in famiglia, in particolare la42enne Adalgisa,che potesse essere. Questo avrebbe spinto laieri sera ad annegare il figlio adele a tentare di togliersi la vita. Adalgisa era entrata in depressione già da alcuni mesi, come conferma l’avvocato Ciro Civitella, che l’ha assistita nell’interrogatorio dei pm diAnnunziata che ha poi portato al fermo per omicidio volontario. “Non si è trattato di un gesto volontario. Quella povera, quando l’ho incontrata in caserma, aveva dei vuoti di memoria assoluti. Dev’essersi trovata sulla ...

