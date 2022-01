Bimbo annegato a Torre del Greco, la madre confessa il delitto: «Era convinta ?che avesse un ritardo mentale» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ha confessato l'omicidio A.G., la donna di 40 anni il cui figlio è morto annegato nelle acque antistanti località La Scala a Torre del Greco. È quanto si apprende da fonti... Leggi su ilmattino (Di lunedì 3 gennaio 2022) Hato l'omicidio A.G., la donna di 40 anni il cui figlio è mortonelle acque antistanti località La Scala adel. È quanto si apprende da fonti...

Advertising

fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - TgLa7 : #Bimbo annegato: mamma accusata di #omicidio volontario, era convinta che figlio avesse ritardo mentale - magicaGrmente22 : RT @mattinodinapoli: Bimbo annegato a Torre del Greco, la madre confessa il delitto: «Era convinta ?che avesse un ritardo mentale» https://… - Marylena_88 : RT @ultimenotizie: Un bimbo di due anni è morto annegato in mare a #TorredelGreco,nel Napoletano. Secondo gli inquirenti,la mamma era convi… - RaiNews : Era in stato di fermo dopo l'interrogatorio -