Bimbo annegato a Torre del Greco | fermata la mamma | credeva che il figlio fosse disabile

(Di lunedì 3 gennaio 2022)che suoaffetto da un ritardo mentale. Sarebbe questo il motivo che ieri sera avrebbe spinto unaad uccidere illetto di due anni adel, in provincia di Napoli. LEGGI ANCHE: Vaccino obbligatorio per lavorare, l’ipotesi sul tavolo per estendere il Super Green Pass a tutti Intorno alle L'articolo proviene da Inews24.it.

L'agghiacciante movente per cui sarebbe stato ucciso il: la madre accusata di omicidio volontario credeva che avesse un ritardo mentale Argomenti trattatinell'aera portuale della Scala, la madre è accusata di omicidio ...La Procura di Torre Annunziata ha emesso un decreto di fermo per la mamma deldi due anni e mezzonella serata di ieri a Torre del Greco, Napoli. La donna, 40 anni, è indiziata per omicidio volontario. Tutto è avvenuto in via Calastro, nella zona della Scala, a ...La procura ha sequestrato la spiaggia e la salma del bimbo di due anni annegato a Torre del Greco, ora la madre è accusata di omicidio volontario ...Secondo una prima ricostruzione di procura e carabinieri la donna era convinta che figlio avesse ritardo mentale ...