Biathlon, chi mancherà a Oberhof, Ruhpolding e Anterselva? Il punto della situazione, fra certezze e speculazioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Negli ultimi giorni si sono sparse diverse voci in merito ai programmi di diverse nazioni di punta in vista delle tappe di Coppa del Mondo di gennaio. In sintesi Ruhpolding e Anterselva rischiano di essere entrambe infarcite di assenze, poiché diversi Paesi di grido hanno pianificato pause strategiche allo scopo di preparare al meglio i Giochi olimpici di Pechino 2022. Alla luce della confusione generatasi nelle ultime ore, è bene fare il punto della situazione, tenendo presenti quelle che sono le certezze e declinando nel dettaglio le speculazioni. Cominciamo da Oberhof, dove al momento l’assenza più pesante riguarda un italiano, ovverosia Lukas Hofer. Non si tratta di una decisione pianificata a tavolino, bensì di una scelta ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Negli ultimi giorni si sono sparse diverse voci in merito ai programmi di diverse nazioni di punta in vista delle tappe di Coppa del Mondo di gennaio. In sintesirischiano di essere entrambe infarcite di assenze, poiché diversi Paesi di grido hanno pianificato pause strategiche allo scopo di preparare al meglio i Giochi olimpici di Pechino 2022. Alla luceconfusione generatasi nelle ultime ore, è bene fare il, tenendo presenti quelle che sono lee declinando nel dettaglio le. Cominciamo da, dove al momento l’assenza più pesante riguarda un italiano, ovverosia Lukas Hofer. Non si tratta di una decisione pianificata a tavolino, bensì di una scelta ...

