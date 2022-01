Biagio e Alex tornano al Grande Fratello Vip: new entry nella Casa, le anticipazioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Usciti dalla porta e rientrati dalla finestra. Stasera, nella Casa del Grande Fratello Vip, tornano per un confronto in diretta due ex vipponi: Biagio D’Anelli e Alex Belli. Biagio e Alex tornano al Grande Fratello Vip: new entry nella Casa Biagio e Alex torneranno nella Casa del GF Vip per due confronti molto attesi (vorrei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 3 gennaio 2022) Usciti dalla porta e rientrati dalla finestra. Stasera,delVip,per un confronto in diretta due ex vipponi:D’Anelli eBelli.alVip: newtornerannodel GF Vip per due confronti molto attesi (vorrei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MondoTV241 : Anticipazioni GF Vip, confronto Alex/Alessandro, confronto Biagio con 3 coinquilini, ingresso Kabir Bedi #gfvip - NatisviveeNaty : RT @Fashiondonne1: @GrandeFratello @alfosignorini Ma basta, con queste coppie insignificanti. Dentro il gf, ci vuole gente come Alex Belli,… - Gianni95789508 : @wilmington_girl Stasera non parlano di branchi ma parlano di Basciano Alex e Sophie Miriana e Biagio di miss Los A… - alinmaribam : @Anna1717915623 Alex Belli avrà un confronto con Alessandro Biagio con qualcuno che lo ha criticato… bacio tra Shop… - blogtivvu : Biagio e Alex tornano al Grande Fratello Vip: new entry nella Casa, le anticipazioni -