(Di lunedì 3 gennaio 2022) Freno a mano tirato. Più “under oil” che “with oil”, direbbero loro. Pio ealnon sono proprio i due volgari e distruttivi discoli della tv.fa il piccolodinella palude delle sale in crisi (489mila euro sono comunque 67mila persone) e rimescola le carte delzaloniano nunziantiano senza trovare una vera e propria briscola. Qualche figura sì, buona per fare la patta ai sessanta punti, ma si fatica a trovare l’asso che stanga. Anche perché, come già ne Il vegetale, con il regista Gennaro Nunziante, autore della nascita e dell’affermazione zaloniana, privato di Checco e con Rovazzi (non un comico), la struttura della risata, l’intelaiatura del discorso, la tenuta generale delci sono. ...

Agenzia_Ansa : Ha debuttato al cinema a Capodanno ed è subito balzata in testa al botteghino 'Belli ciao', la commedia di e con Pi… - blogsicilia : #notizie #sicilia “Belli ciao”, Pio e Amedeo incassano un milione al box office - - LaNotifica : “Belli ciao”, Pio e Amedeo incassano un milione al box office - FQMagazineit : Belli Ciao, il nuovo film di Pio e Amedeo fa il botto di Capodanno (al cinema). Ma manca il “peto inatteso” - _hyunminnx : I più belli ciao -

Partiamo da, la commedia di Pio & Amedeo, che si piazza al secondo posto con 998.942 in 391 cinema, seguita in terza posizione dal film per bambini Me contro Te " Persi nel tempo , che ...Tornando al botteghino italiano, le new entriese Me contro Te il film - Persi nel tempo conquistano la seconda e la terza posizione rispettivamente con 998.942 euro e 865.080 euro. Al ...No Way Home, diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, incassa nello scorso week end al box office quasi 1,4 milioni. Bene la commedia di Pio e Amedeo, Belli ciao, diretta da Gennaro ...Il nuovo film di Pio e Amedeo, Belli ciao, consente al cinema italiano di iniziare l'anno in bellezza. La pellicola ha raccolto poco meno di un milione di euro nei primi due giorni di uscita, superata ...