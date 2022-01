Belen Rodriguez umilia Nina Moric | la frase che ha sconvolto il web

(Di lunedì 3 gennaio 2022)ha deciso di rispondere alle accuse di. Ha smesso di restare in silenzio per lanciare una stoccata velenosissima alla volta della modella croata, anche dopo l'intervento del suo ex marito, Fabrizio Corona e del suo stesso figlio, Carlos Maria.non si sono mai sopportate e l'ultimo battibecco social ne è la prova evidente. I conflitti tra la croata e l'argentina hanno avuto inizio tanti anni fa, quando la showgirl argentina comincia la sua relazione con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ex marito dellae Fabrizio sono stati insieme per diverso tempo, ma tutto finisce quando lei incontra l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Stefano De ...

Stefano De Martino è finito per tanti anni al centro del gossip per la sua chiacchieratissima love story matrimoniale cone prima ancora per la sua liaison con la cantante ed ex star di Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone. Da diversi anni è ormai lanciatissimo come conduttore e ha messo da parte la ...Davanti a un bicchiere di vino in aeroporto, in partenza per Montevideo con l'amica Patrizia Griffini,si lascia andare all'ironia. La petineuse la filma e mette il filtro che fa apparire due sporgenze sopra i capelli della showgirl. 'Ancheha scelto le mie corna, no ma sei ...E' ufficialmente finita la storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: i due non stanno più insieme, ma lei è stata tradita?Belen Rodriguez mostra ai suoi tantissimi fan dei biglietti aerei per il Sudamerica, non va però insieme ad Antonino Spinalbese, chi c'è con la showgirl.