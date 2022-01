Belen Rodriguez e le corna: «Penso di averle, nessuno si salva» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Chi non ha mai pensato di avere le «corna»? Tutti, in almeno una relazione, abbiamo avuto il sentore o la certezza di essere stati traditi o comunque lo abbiamo pensato in un momento di gelosia estrema. E anche una delle donne più belle del panorama italiano non è esente da questo dubbio. Belen Rodriguez, in attesa del suo volo per Montevideo, scherza sulle sue «corna» e tra una risata e l’altra, davanti a un bicchiere di vino, fa sapere ai suoi follower di pensare non solo di averle avute, ma di averle anche in questo momento. In alcune Instagram Stories pubblicate dalla sua amica Patrizia Griffini, la showgirl spiega che ai tradimenti non sfugge nessuno, neanche una donna bella, ricca e famosa come lei. «Anche Belen ha scelto le mie ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 3 gennaio 2022) Chi non ha mai pensato di avere le «»? Tutti, in almeno una relazione, abbiamo avuto il sentore o la certezza di essere stati traditi o comunque lo abbiamo pensato in un momento di gelosia estrema. E anche una delle donne più belle del panorama italiano non è esente da questo dubbio., in attesa del suo volo per Montevideo, scherza sulle sue «» e tra una risata e l’altra, davanti a un bicchiere di vino, fa sapere ai suoi follower di pensare non solo diavute, ma dianche in questo momento. In alcune Instagram Stories pubblicate dalla sua amica Patrizia Griffini, la showgirl spiega che ai tradimenti non sfugge, neanche una donna bella, ricca e famosa come lei. «Ancheha scelto le mie ...

Advertising

leggoit : #Belen Rodriguez e le corna: «Penso di averle, nessuno si salva» - CronacaSocial : Belen Rodriguez in montagna per le feste natalizie: la foto cancellata da Instagram ?? - tempoweb : 'Dalle corna non si salva nessuno', la stoccata di Belen in vacanza con l'amica #gossip #3gennaio… - CronacaSocial : Belen Rodriguez in montagna con Luna Marì: il dettaglio che non è passato in osservato ?? - infoitcultura : La borsa di Belen Rodriguez è la sintesi dell’eleganza -