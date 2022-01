Belen | frecciata ad Antonino e agli ex? “Penso di avere le corna”

Leggi su ck12

(Di lunedì 3 gennaio 2022)scatena il gossip sulla rottura conSpinalbanese, saranno state lea determinare la separazione tra i due?Rodriguez ha parlato di tradimenti in alcune storie pubblicate da Patrizia Griffini e poi ripostate sul suo profilo Instagram. La showgirl però non ha precisato a quale storia del suo passato si riferisse. POTREBBE INTERESSARTI: Margot Robbie e Dua Lipa, polemiche per le foto: i motivi (fonte: storia Instagram)La parrucchiera e migliore amica di, Patrizia Griffini, ha scatenato il web con una serie di storie postate oggi, in cui lei parla di quanto stia bene con il filtro delle. La scena si svolge probabilmente nell’aeroporto dove più tardi le due si sono imbarcate su un volo per Montevideo, in Uruguay, per godere di una ...