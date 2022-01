Beautiful anticipazioni: Shauna ha puntato Eric? I sospetti di Quinn (Di lunedì 3 gennaio 2022) Zende (Delon De Metz) è stato interrotto prima di rivelare a Zoe (Kiara Barnes) i propri sentimenti per lei… E alla fine quindi Zoe ha deciso di accettare la proposta di matrimonio che Carter le ha fatto. Questo matrimonio si farà o non si farà? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful ma intanto iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 4 gennaio 2022. Wyatt (Darin Brooks) informa Flo (Katrina Bowden) che sua madre Shauna (Denise Richards) vive ancora da Eric (John McCook): Quinn (Rena Sofer) ha cercato di aiutarla mettendo a rischio il suo stesso matrimonio, possibile che la Fulton abbia mire su Eric? Shauna dal canto suo fa tutto un discorso a Eric e gli dice che se ne vuole andare perchè vuole dare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 gennaio 2022) Zende (Delon De Metz) è stato interrotto prima di rivelare a Zoe (Kiara Barnes) i propri sentimenti per lei… E alla fine quindi Zoe ha deciso di accettare la proposta di matrimonio che Carter le ha fatto. Questo matrimonio si farà o non si farà? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate dima intanto iniziamo con leche ci rivelano la trama della puntata di domani 4 gennaio 2022. Wyatt (Darin Brooks) informa Flo (Katrina Bowden) che sua madre(Denise Richards) vive ancora da(John McCook):(Rena Sofer) ha cercato di aiutarla mettendo a rischio il suo stesso matrimonio, possibile che la Fulton abbia mire sudal canto suo fa tutto un discorso ae gli dice che se ne vuole andare perchè vuole dare ...

redazionetvsoap : Un nuovo caos nelle #puntateamericane di #beautiful, chi ha fatto lo 'scherzetto'? Ecco le #anticipazioni - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 3 gennaio 2022 - infoitcultura : Beautiful e Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 2 gennaio 2022 - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 2 gennaio: un’improvvisa proposta di matrimonio stravolge la soap - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 3 gennaio: Shauna ha mire su Eric? I dubbi di Wyatt -