Beautiful anticipazioni (3-8 gennaio 2022): Thomas si avvicina ad Hope

Fiori d'arancio presto a Beautiful? Così sembrerebbe: Zoe ha accettato, infatti, la proposta di matrimonio di Carter. Ma non pare troppo convinta… Questa settimana continuano, poi, le mosse d'avvicinamento di Thomas, "soggiogato" dalla bambola di Hope, a Hope. Maggiori dettagli nelle nostre anticipazioni. Beautiful è in onda dal lunedì al sabato alle 13.45 circa (sabato doppia puntata).

Beautiful anticipazioni da lunedì 3 a sabato 8 gennaio 2022

Wyatt (Darin Brooks) va da Eric a perorare la causa di Quinn, e Shauna, non si fa vedere. Eric comunque difende Shauna, ma non perdona Quinn. Zoe (Kiara Barnes) resta sola con Zende (Delon De Metz) e spera che lui chiarisca i ...

