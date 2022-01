Basket Nba, Gallinari: “Sono pronto per la prossima battaglia in campo. Vaccinatevi” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Danilo Gallinari torna in campo dopo essere guarito dal Covid. La stella del Basket NBA all’Atlanta Hawkssi, ha quindi parlato via social, invitando tutti a vaccinarsi. Ecco le sue parole: “Adesso Sono tornato per le prossime battaglie in campo. Come molti di voi sanno, Sono risultato positivo alcuni giorni fa. Sono grato perché Sono stato bene ma alcune persone no. Sono grato perché ho avuto la possibilità di fermarmi in questa situazione ma ci Sono persone che non posSono smettere di lavorare. Sono grato perché mi Sono goduto questa pausa assieme alla mia amata famiglia. Ma alcune persone soffrono da sole. La vaccinazione è molto importante ed è l’unica via per ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Danilotorna indopo essere guarito dal Covid. La stella delNBA all’Atlanta Hawkssi, ha quindi parlato via social, invitando tutti a vaccinarsi. Ecco le sue parole: “Adessotornato per le prossime battaglie in. Come molti di voi sanno,risultato positivo alcuni giorni fa.grato perchéstato bene ma alcune persone no.grato perché ho avuto la possibilità di fermarmi in questa situazione ma cipersone che non possmettere di lavorare.grato perché migoduto questa pausa assieme alla mia amata famiglia. Ma alcune persone soffrono da sole. La vaccinazione è molto importante ed è l’unica via per ...

Advertising

BetItaliaWeb : ??????Pronostici Basket NBA: scendono le quote antepost di DeRozan e Giddey per mvp e rookie - infoitsport : Basket, Nba: Phoenix e Lakers tornano al successo. Dallas ritrova Doncic - RassegnaZampa : #Basket #Nba Straordinario Brown, ne fa 50 e Boston vince all'OT. Lakers ok. La notte Nba - RassegnaZampa : #Basket #Nba LeBron lancia i Lakers, 16 assist per CP3: il meglio della notte Nba - RassegnaZampa : #Basket #Nba Brown super, quante emozioni in Boston-Orlando! Gli highlights -