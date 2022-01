Basket, Moraschini squalificato: “Mai assunto sostanze dopanti volontariamente” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Riccardo Moraschini, guardia dell’Olimpia Milano, ha fatto un lungo post su Instagram riguardo la sua squalifica per doping: “Stamattina ho ricevuto quella notizia che pensavo, e speravo, non arrivasse. Il TNA ha deciso di accogliere la squalifica chiesta dalla Procura. Sono veramente dispiaciuto e incredulo per quanto sta accadendo. Tengo a precisare che la stessa Procura Nazionale Antidoping ha riconosciuto che la mia positività NON è dovuta ad un fatto intenzionale. Cioè hanno capito che non ho MAI assunto nulla volontariamente. Il tutto deriva da una contaminazione indiretta, ossia da contatto, con una persona che stava usando, senza che io ne fossi a conoscenza uno spray cicatrizzante contenente la sostanza (acquistato in farmacia sotto consiglio del farmacista stesso…). Ora aspetto di leggere le motivazioni della decisione (con i ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Riccardo, guardia dell’Olimpia Milano, ha fatto un lungo post su Instagram riguardo la sua squalifica per doping: “Stamattina ho ricevuto quella notizia che pensavo, e speravo, non arrivasse. Il TNA ha deciso di accogliere la squalifica chiesta dalla Procura. Sono veramente dispiaciuto e incredulo per quanto sta accadendo. Tengo a precisare che la stessa Procura Nazionale Antidoping ha riconosciuto che la mia positività NON è dovuta ad un fatto intenzionale. Cioè hanno capito che non ho MAInulla. Il tutto deriva da una contaminazione indiretta, ossia da contatto, con una persona che stava usando, senza che io ne fossi a conoscenza uno spray cicatrizzante contenente la sostanza (acquistato in farmacia sotto consiglio del farmacista stesso…). Ora aspetto di leggere le motivazioni della decisione (con i ...

