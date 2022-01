Basket, Gandini: "Ritorno al 35% nei palazzetti? Decisione affrettata" (Di martedì 4 gennaio 2022) Bologna, 2 gennaio 2022 " Il Ritorno al 35% di capienza massima nei palazzetti per gli eventi sportivi penalizza e non poco anche il mondo della pallacanestro che è pronto a farsi sentire e a chiedere,... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Bologna, 2 gennaio 2022 " Ilal 35% di capienza massima neiper gli eventi sportivi penalizza e non poco anche il mondo della pallacanestro che è pronto a farsi sentire e a chiedere,...

Advertising

sportface2016 : Le parole del presidente della #Legabasket Umberto #Gandini - Mario80998362 : @AlessandroMagg4 Gandini e company avete dato un contentino al basket in modo errato .Il basket merita molto ma molto altro . - TuttoBasket : Nuovo Articolo: LBA, Gandini: “Capienza al 35%? Non ce lo aspettavamo, lo trovo inspiegabile” - Mario80998362 : @DaRonz82 Posso solo dire con un po’ di rima che con Petrucci e Gandini al basket non ti avvicini ,ridicoli. - Mario80998362 : @parallelecinico Vogliono proprio azzerare la visibilità del basket a favore del solito noto ,il calcio .Con Petruc… -