Basket femminile | rinviata San Martino di Lupari-Virtus Bologna per la 14a giornata di Serie A1

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ennesimo rinvio all’interno del campionato diA1. Questa volta a dover posticipare il propri confronto, quello del 5 gennaio valido per la quattordicesima, e prima di ritorno, sono Fila SandiSegafredo, su richiesta della società veneta. Questo fa seguito alle problematiche in materia di Covid-19 che sta attraversando il club di cui è allenatore Lorenzo Serventi. Le stesse che, peraltro, hanno portato a saltare la trasferta di Campobasso, senza che però fosse accordato il rinvio: una scelta che, ribadita dai comunicati del club giallonero, ha avuto l’intenzione di proteggere anche la Magnolia.A1: Campobasso-Sandi...

Advertising

OA_Sport : Non finisce l'onda di rinvii in Serie A1 femminile - news_rimini : Basket B femminile, Ren-Auto: le date dei due recuperi e il calendario playoff - Rimini - Sport - antlanz : @TgrRaiPiemonte stamani al telegiornale del Piemonte hanno parlato dello sport Piemontese tra cui il basket. Del ma… - karda70 : #Basket #SerieA1 #Basketfemminile, bella impresa del @Basket_Costa #CostaMasnaga: espugnato il parquet del… - zazoomblog : Basket femminile Serie A1: Costa Masnaga espugna Broni Venezia batte Moncalieri - #Basket #femminile #Serie #Costa… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile

Nello specifico, per i campionati di C Gold e Silver, Be giovanili d'eccellenza, è stato deliberato il rinvio delle gare del weekend 8/9 gennaio, con la ripresa dell'attività a partire dal ...Giocate ieri solo due gare del turno di fine anno, tutte le altre rinviate causa Covid: sono già 11 in totale i match da recuperare. Mercoledì intanto c'è la 1a giornata di ...Ennesimo rinvio all'interno del campionato di Serie A1. Questa volta a dover posticipare il propri confronto, quello del 5 gennaio valido per la quattordicesima giornata, e prima di ritorno, sono Fila ...Questo il calendario provvisorio della gare della Ren-Auto per la Poule Playoff: Dal momento che ogni squadra porta nella seconda fase i punti conquistati nella prima negli scontri diretti, la classif ...