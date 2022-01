Basket femminile, le migliori italiane della tredicesima giornata di A1. Spreafico e Villa fanno volare Costa Masnaga (Di lunedì 3 gennaio 2022) È stato un weekend molto particolare per la Serie A1 di Basket femminile, con molti match rinviati a causa della pandemia e solo quattro squadre scese in campo ieri pomeriggio. Ma le sfide di Broni e Venezia hanno regalato emozioni e spettacolo e soprattutto nel derby lombardo sono state decisive diverse giocatrici italiane. Il Limonta Costa Masnaga, infatti, ha espugnato il campo di Broni per 61-68 e la firma sul match porta quattro nomi. Sicuramente quello di Mikayla Vaughn, autrice di 16 punti e 14 rimbalzi, ma a spiccare è stata Laura Spreafico, i cui 20 punti sono stati fondamentali per la sua squadra per espugnare Broni. Ancora una volta, invece, a dare spettacolo è stata Eleonora Villa, che ha disputato un ottimo match, mettendo a segno 16 ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) È stato un weekend molto particolare per la Serie A1 di, con molti match rinviati a causapandemia e solo quattro squadre scese in campo ieri pomeriggio. Ma le sfide di Broni e Venezia hanno regalato emozioni e spettacolo e soprattutto nel derby lombardo sono state decisive diverse giocatrici. Il Limonta, infatti, ha espugnato il campo di Broni per 61-68 e la firma sul match porta quattro nomi. Sicuramente quello di Mikayla Vaughn, autrice di 16 punti e 14 rimbalzi, ma a spiccare è stata Laura, i cui 20 punti sono stati fondamentali per la sua squadra per espugnare Broni. Ancora una volta, invece, a dare spettacolo è stata Eleonora, che ha disputato un ottimo match, mettendo a segno 16 ...

