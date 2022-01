Basket femminile: Campobasso-San Martino di Lupari, il Giudice Sportivo decide che la partita sarà ripetuta (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Molisana Magnolia Campobasso-Fila San Martino di Lupari si giocherà. Della partita della 13a giornata del campionato di Serie A1 femminile che non aveva avuto luogo lo scorso 28 dicembre è stata disposta la ripetizione: a deciderlo il Giudice Sportivo, dopo l’esame degli atti giunti in suo possesso. Questo il dispositivo integrale della decisione posta in atto: “Il Giudice Sportivo Nazionale, Basket femminile, Serie A1: Campobasso-San Martino di Lupari non si gioca, 4 casi Covid tra le venete che non vanno in Molise vista la richiesta con cui la società San Martino di Lupari in data 29 dicembre ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Molisana Magnolia-Fila Sandisi giocherà. Delladella 13a giornata del campionato di Serie A1che non aveva avuto luogo lo scorso 28 dicembre è stata disposta la ripetizione: arlo il, dopo l’esame degli atti giunti in suo possesso. Questo il dispositivo integrale della decisione posta in atto: “IlNazionale,, Serie A1:-Sandinon si gioca, 4 casi Covid tra le venete che non vanno in Molise vista la richiesta con cui la società Sandiin data 29 dicembre ...

SportingTargetG : Risultati Giornata 13 del Campionato di Basket Femminile: [Fonte LegaBasketFemminile] #LBFLIVE #pallacanestro… - carle08 : RT @OA_Sport: Non finisce l'onda di rinvii in Serie A1 femminile - news_rimini : Basket B femminile, Ren-Auto: le date dei due recuperi e il calendario playoff - Rimini - Sport - OA_Sport : Non finisce l'onda di rinvii in Serie A1 femminile - news_rimini : Basket B femminile, Ren-Auto: le date dei due recuperi e il calendario playoff - Rimini - Sport -