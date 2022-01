(Di lunedì 3 gennaio 2022)maiha scelto questo? Valeria Marini ha fatto questa domanda al nipote di Costantino Della Gherardesca durante uno scambio di battute al Grande Fratello Vip.al GF Vip perché si chiama in questo modo Tutto il pubblico vuole sapere il perché della scelta di Badù, il nome., sì… scusate!... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Barù svela al GF Vip come è nato il suo particolare soprannome – VIDEO - infoitcultura : Barù svela cosa gli dicono nel confessionale del Grande Fratello Vip - infoitcultura : Barù svela cosa gli hanno detto gli autori del GF Vip 6 in confessionale - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Barù svela le indicazioni dagli autori: 'Vogliono che tromb!!* - Alexcarr801 : #GFVIP VOGLIONO CHE TROMBO PAROLE DI BARU NEI CONFRONTI DEI AUTORI AL INTERNO DEL CONFESSIONALE TUTTO PROGRAMMATO… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù svela

Gossip News

, peraltro, non sembra affatto disdegnare la giovane principessa. Nel corso dell'ultima puntata, Adriana Volpe ha scritto un divertente tweet in proposito: "Jessica guardati bene intorno...cosa gli dicono nel confessionale del GF Vip In queste ore, il nipote di Costantino della Gherardesca ha svelato anche cosa gli hanno detto gli autori del Grande Fratello Vip quando si ...