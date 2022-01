Barcellona, porte aperte per 13mila al Camp Nou (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo la presentazione di Ferran Torres, la squadra si è allenata dinanzi ai propri tifosi. Ed è stato un bagno di folla, grazie all'entusiasmo sprigionato dalla vittoria esterna contro il Mallorca Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo la presentazione di Ferran Torres, la squadra si è allenata dinanzi ai propri tifosi. Ed è stato un bagno di folla, grazie all'entusiasmo sprigionato dalla vittoria esterna contro il Mallorca

Barcellona, il presidente Laporta: 'Haaland? Tutto è possibile' Commenta per primo In occasione della presentazione di Ferran Torres, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha risposto anche a una domanda su Erling Haaland : 'Stiamo lavorando per ...le porte alla ...

Laporta: "Haaland? Tutto è possibile. Il Barcellona è tornato". Le news di calciomercato Sky Sport Il Barcellona avverte il Napoli: L'inizio di stagione è stato traumatico, ma ora l'anno del Barcellona può cambiare. In campo con la gestione Xavi, fuori dal campo con un mercato importante: ...

Barcellona, Laporta presenta Ferran Torres: "Fondamentale per noi e Xavi" Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Ferran Torres ...

