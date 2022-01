Barcellona, Ferran Torres si presenta: «Sempre detto che sarei tornato in Spagna» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il neo acquisto del Barcellona Ferran Torres si è presentato in conferenza stampa Ferran Torres, neo acquisto del Barcellona, si è presentato al mondo blaugrana in conferenza stampa. RITORNO IN Spagna – «Ho Sempre detto che sono andato al Manchester City con l’idea di tornare in uno dei grandi club della Spagna e quando è arrivato il Barça non ci ho pensato. È una grande opportunità per me. Il Barcellona è uno dei migliori club al mondo e so che ci sarà competizione per giocare. Voglio lavorare e fare il meglio per portare in alto questo club». RUOLO – «Sono un attaccante, ma gioco da ala destra. Diciamo che la cosa importante è giocare e non dove gioco in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il neo acquisto delsi èto in conferenza stampa, neo acquisto del, si èto al mondo blaugrana in conferenza stampa. RITORNO IN– «Hoche sono andato al Manchester City con l’idea di tornare in uno dei grandi club dellae quando è arrivato il Barça non ci ho pensato. È una grande opportunità per me. Ilè uno dei migliori club al mondo e so che ci sarà competizione per giocare. Voglio lavorare e fare il meglio per portare in alto questo club». RUOLO – «Sono un attaccante, ma gioco da ala destra. Diciamo che la cosa importante è giocare e non dove gioco in ...

