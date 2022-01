Bambino muore annegato a Torre del Greco | indagano gli inquirenti

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Unadi soli due anni è mortodel, comune della città metropolitana di Napoli. La tragica vicenda si è verificata nella tarda serata di domenica 2 gennaio 2022 nella zona dell'area portuale della città e le circostanze sono al momento oggetto di indagine deglimorto adel, indagini in corso Sulla vicenda stanno iniziando ad emergere alcuni particolari che sono stati già descritti da diversi giornali e agenzie di stampa. Si fa in particolare riferimento al fatto che il corpo del bimbo sarebbe stato notato in acqua e nello stesso frangente la madre avrebbe tentato di suicidarsi, con quest'ultima, secondo quanto riportato dall'Ansa, che sarebbe stata bloccata da alcuni presenti. In attesa ...

- infoitinterno : Torre del Greco, bambino di 2 anni muore annegato: forse lanciato in mare da madre che voleva suicidarsi - LaCittaSalerno : +++ LA TRAGEDIA +++ Bimbo di due anni muore annegato nell'area del porto LEGGI QUI -->

La salma delè stata posta sotto sequestro e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di conoscere gli esiti delle indagini sul caso e per capire se sulla morte del piccolo ...Per ilnon c'è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il tratto di spiaggia è stato sequestrato, così come la salma è a disposizione ...Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco (Napoli). La salma è stata posta sotto sequestro e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli… Leggi ...I Carabinieri indagano sulla morte del bimbo di due anni annegato in mare a Torre del Greco (Napoli). I militari e il pm della Procura di Torre Annunziata stanno ascoltando la madre e alcune persone c ...