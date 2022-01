Bambino di 3 anni ucciso: la madre lo credeva disabile (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il nuovo anno è iniziato da pochi giorni ma già si apre con terribili notizie di cronaca come quella avvenuta a Torre del Greco di una madre che annega il figlio di appena tre anni. Dopo il papà che a Varese ha ucciso il proprio figlio di sette anni nei giorni scorsi, si aggiunge questa terribile notizia di cronaca dalla provincia di Napoli. La confessione L’interrogatorio da parte dei Carabinieri è proseguito per diverse ore. Alla fine, la confessione: la donna avrebbe pensato che il figlio avesse un ritardo mentale. La donna, 40 anni, oggi è in lacrime e nello stato confusionale di un dolore lacerante. Anche il marito è disperato dopo aver chiamato invano, ieri sera le forze dell’ordine. L’epilogo Una storia drammatica, insomma, quella del bimbo di Torre del Greco. Tutti hanno perso, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il nuovo anno è iniziato da pochi giorni ma già si apre con terribili notizie di cronaca come quella avvenuta a Torre del Greco di unache annega il figlio di appena tre. Dopo il papà che a Varese hail proprio figlio di settenei giorni scorsi, si aggiunge questa terribile notizia di cronaca dalla provincia di Napoli. La confessione L’interrogatorio da parte dei Carabinieri è proseguito per diverse ore. Alla fine, la confessione: la donna avrebbe pensato che il figlio avesse un ritardo mentale. La donna, 40, oggi è in lacrime e nello stato confusionale di un dolore lacerante. Anche il marito è disperato dopo aver chiamato invano, ieri sera le forze dell’ordine. L’epilogo Una storia drammatica, insomma, quella del bimbo di Torre del Greco. Tutti hanno perso, ...

