Avanza l’ipotesi di rinviare il ritorno a scuola dopo le vacanze (Di lunedì 3 gennaio 2022) La scuola, tra il 7 e il 10 gennaio in base ai diversi calendari regionali, dovrebbe riprendere le lezioni. Mancano pochi giorni, ma la questione è in bilico. Il governo garantisce che farà di tutto per evitare la chiusura e proseguire con le lezioni in presenza. Ma il virus corre e tra le Regioni c’è chi chiede di riprendere in didattica a distanza per i primi giorni sia per limitare i contatti sia per avviare screening post natalizi e potenziare le vaccinazioni tra i più piccoli che ancora non decollano. Lo chiedono, in particolare, Abruzzo e Campania. «In questo momento il grosso del contagio del Covid riguarda le età di 5-11 anni e 0-16 anni. Sembrerebbe giusto usare un mese per ampliare la vaccinazione per i bimbi piccoli e riaprire gli istituti in sicurezza», dice il governatore campano Vincenzo De Luca. Ma la decisione è anche all’esame del governo, come ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 gennaio 2022) La, tra il 7 e il 10 gennaio in base ai diversi calendari regionali, dovrebbe riprendere le lezioni. Mancano pochi giorni, ma la questione è in bilico. Il governo garantisce che farà di tutto per evitare la chiusura e proseguire con le lezioni in presenza. Ma il virus corre e tra le Regioni c’è chi chiede di riprendere in didattica a distanza per i primi giorni sia per limitare i contatti sia per avviare screening post natalizi e potenziare le vaccinazioni tra i più piccoli che ancora non decollano. Lo chiedono, in particolare, Abruzzo e Campania. «In questo momento il grosso del contagio del Covid riguarda le età di 5-11 anni e 0-16 anni. Sembrerebbe giusto usare un mese per ampliare la vaccinazione per i bimbi piccoli e riaprire gli istituti in sicurezza», dice il governatore campano Vincenzo De Luca. Ma la decisione è anche all’esame del governo, come ...

Advertising

gianceleste : Sanremo 2022 pioggia di NO di super ospiti Amadeus corre ai ripari l’idea è di inserire l’ala moglie in una delle s… - pasquale_caos : RT @armcopp: Il #Napoli ha praticamente chiuso per #Mykolenko e spinge per averlo già a gennaio. Avanza, quindi, l’ipotesi di rescissione p… - mannychef9 : RT @armcopp: Il #Napoli ha praticamente chiuso per #Mykolenko e spinge per averlo già a gennaio. Avanza, quindi, l’ipotesi di rescissione p… - Mauro192681 : RT @armcopp: Il #Napoli ha praticamente chiuso per #Mykolenko e spinge per averlo già a gennaio. Avanza, quindi, l’ipotesi di rescissione p… - Giornaleditalia : Paolo Calissano, vera causa morte dell'attore: avanza l'ipotesi suicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Avanza l’ipotesi Avanza l’ipotesi di rinviare il ritorno a scuola dopo le vacanze Linkiesta.it