Auto | a dicembre continua crollo -27 | 54% | 2021 chiude a 1 | 46 mln immatricolazioni

Roma, 3 gen. -(Adnkronos) – Con 86.679 immatricolazioni nell'ultimo mese dell'anno (-27,54% rispetto alle 119.620 di dicembre 2020), il 2021 si chiude con un totale di 1.457.952 Auto vendute sul mercato italiano: si tratta di un incremento di appena il 5,51% rispetto alle 1.381.756 immatricolazioni di un 2020 segnato dai lockdown. I dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili segnalano anche 274.998 trasferimenti di proprietà a fronte di 276.665 passaggi registrati a dicembre 2020, con una diminuzione pari a -0,60%. Il volume globale delle vendite di dicembre, pari a 361.677, ha interessato per il 23,97% vetture nuove e per il 76,03% vetture usate.

Ultime Notizie dalla rete : Auto dicembre Dopo i rincari di luce e gas arriva la stangata delle Rc auto per 800 mila famiglie ... con relativo aumento del costo dell'RC auto. Secondo l'analisi del comparatore " realizzata su un campione di oltre 690mila preventivi raccolti a dicembre 2021 - il numero di automobilisti colpiti ...

Piazza Affari sale convinta a inizio 2022: balzo di Stellantis, TIM e banche ...85% in area 17,328 euro in attesa dei dati sulle immatricolazioni auto in Italia. Intanto il Francia il gruppo nato dalla fusione tra PSA e FCA segna - 14% delle immatricolazioni a dicembre 2021. ...

Promozioni auto dicembre 2021, caccia allo sconto per le 10 regine del mercato Red-Live Articoli Taggati “DataForce” Il mercato dell’auto a dicembre continua a far segnare numeri preoccupanti (sono state immatricolate 86.679 autovetture con un calo del -27,5% sul pari mese 2020 e -38% su dicembre 2019) ma l’hanno ch ...

Mercato auto, il 2021 chiude in attivo Il mercato dell’auto a dicembre continua a far segnare numeri preoccupanti (sono state immatricolate 86.679 autovetture con un calo del -27,5% sul pari mese 2020 e -38% su dicembre 2019) ma l’hanno ch ...

