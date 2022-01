Aumentano negazionisti e No Vax che rifiutano le cure. Anche se sono in condizioni critiche. L’allarme degli anestesisti: “Nessun trattamento può essere imposto, ma non vanno abbandonati” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Insieme all’aumento dei ricoveri delle ultime settimane (leggi l’articolo), si registra Anche quello di “casi di pazienti con quadri clinici severi correlati a Covid-19 che rifiutano il ricovero in Terapia Intensiva o di sottoporsi a trattamenti di supporto vitale giudicati utili e appropriati dai curanti”. A lanciare L’allarme è la Società italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione Terapia Intensiva (Siaarti) che sottolinea: “Per quanto le circostanze possano essere difficili e faticose, al rifiuto ripetuto e ostinato del paziente non deve far seguito il suo ‘abbandono'”. Nel testo, dal titolo “Pandemia e rifiuto dei trattamenti di supporto vitale“, la Siaarti richiama “alcuni elementi di carattere generale riguardanti il consenso alle cure e il relativo percorso decisionale”, in preciso riferimento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Insieme all’aumento dei ricoveri delle ultime settimane (leggi l’articolo), si registraquello di “casi di pazienti con quadri clinici severi correlati a Covid-19 cheil ricovero in Terapia Intensiva o di sottoporsi a trattamenti di supporto vitale giudicati utili e appropriati dai curanti”. A lanciareè la Società italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione Terapia Intensiva (Siaarti) che sottolinea: “Per quanto le circostanze possanodifficili e faticose, al rifiuto ripetuto e ostinato del paziente non deve far seguito il suo ‘abbandono'”. Nel testo, dal titolo “Pandemia e rifiuto dei trattamenti di supporto vitale“, la Siaarti richiama “alcuni elementi di carattere generale riguardanti il consenso allee il relativo percorso decisionale”, in preciso riferimento ...

