Auguri Schumi | gigante della Formula 1

Advertising

RaiRadio2 : Oggi #3gennaio Michael Schumacher compie 53 anni, otto anni trascorsi dal terribile incidente. Tanti auguri al camp… - _girasoleviola : RT @RaiRadio2: Oggi #3gennaio Michael Schumacher compie 53 anni, otto anni trascorsi dal terribile incidente. Tanti auguri al campione, tan… - Mirko05687107 : Mi entrato un cavallino rampante in un occhio ??? Tanti auguri Schumi, sei nel cuore di tutti noi ferraristi sempre. - molgora85 : Tantissimi auguri al mio mito, idolo e campione Schumi e sempre FORZA SCHUMY ???????????????????????????????????????? - MrRoss201 : Tantissimi auguri Schumi ?? #MichaelSchumacher -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Schumi

Il 3 gennaio compie 53 anni Michael Schumacher, icona della Formula 1 e autentico dominatore di un'epoca, costretto dal 2013 a una lunghissima degenza dopo l'incidente sulla neve a Courchevel. A lui è ...però è vivo e noi speriamo che possa comunque esprimere la vicinanza ai suoi cari, che ne ... GLIDELLA FERRARI Fuori dalla cerchia della famiglia e degli amici più stretti, il giorno del ...Michael Schumacher ha compiuto 53 anni, e sui social in migliaia gli hanno fatto gli auguri, tra queste anche Mick, il figlio, che ha scritto delle ...My love to you on this birthday anniversary Il rapporto tra Todt e Schumacher iniziò nel 1996, anno in cui il tedesco venne ingaggiato dalla Ferrari dopo i due titoli iridati conquistati in Benetton.