Atp Melbourne 2021, programma e ordine di gioco martedì 4 gennaio con Seppi e Vavassori (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il programma e l’ordine di gioco dell’Atp Melbourne 2022 per la giornata di martedì 4 gennaio, con due italiani impegnati nell’ultimo turno delle qualificazioni. A giocarsi l’ingresso nel tabellone principale sono Andreas Seppi, opposto al giovane argentino Sebastian Baez, e Andrea Vavassori, che se la vedrà con lo statunitense Maxime Cressy. In campo anche alcuni dei match di primo turno, tra cui spiccano gli impegni di Andy Murray e Nick Kyrgios, entrambi in campo con wild card. IL programma COMPLETO L’ordine di gioco di martedì 4 gennaio (orari italiani) Rod Laver Arena, a partire dall’1:00 WTA Match WTA Match Bagnis vs (WC) Murray Non prima delle 9:00 WTA ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ile l’didell’Atp2022 per la giornata di, con due italiani impegnati nell’ultimo turno delle qualificazioni. A giocarsi l’ingresso nel tabellone principale sono Andreas, opposto al giovane argentino Sebastian Baez, e Andrea, che se la vedrà con lo statunitense Maxime Cressy. In campo anche alcuni dei match di primo turno, tra cui spiccano gli impegni di Andy Murray e Nick Kyrgios, entrambi in campo con wild card. ILCOMPLETO L’didi(orari italiani) Rod Laver Arena, a partire dall’1:00 WTA Match WTA Match Bagnis vs (WC) Murray Non prima delle 9:00 WTA ...

Ultime Notizie dalla rete : Atp Melbourne Berrettini: 'Novak Djokovic e Daniil Medvedev sono gli avversari da battere' ... battendo altrettanti esponenti della Next Gen nell'ultimo atto (Medvedev a Melbourne, Stefanos ... Djokovic ha chiuso l'anno in vetta al ranking ATP per la settima volta in assoluto, staccando il suo ...

CEO Tennis Australia: 'Djokovic? Nei prossimi giorni la verità' Mentre a Sidney è in corso l' Atp Cup , a Melbourne cresce l'attesa per l'inizio degli Australian Open , previsto per il 17 gennaio. Mancheranno il sei volte vincitore Roger Federer e il finalista del 2020 Dominic Thiem , entrambi ...

ATP Melbourne, il tabellone: torna in campo Rafa Nadal Ubitennis Tennis: Richard Gasquet positivo al Covid-19, salta l’ATP di Melbourne. Al momento resta negli Australian Open Richard Gasquet è costretto a rinunciare all'ATP 250 di Melbourne che partirà questa notte, e che vedrà peraltro il ritorno in campo di Rafael Nadal. Il francese è stato trovato infatti positivo al Co ...

Tennis: Gasquet positivo al Covid-19, salta l’ATP di Melbourne Niente ATP 250 di Melbourne per Richard Gasquet. Il tennista francese infatti è stato trovato infatti positivo al Covid-19 e per questo sarà costretto a dare forfait al torneo d ...

