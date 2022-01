Atp Cup 2022, Italia - Francia: orario e dove vederla (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sidney , 3 gennaio 2021 - L' Italia del tennis è già con le spalle al muro. Se gli Azzurri vogliono sperare ancora nella qualificazione alle semifinali dell' Atp Cup 2022 , devono battere innanzitutto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sidney , 3 gennaio 2021 - L'del tennis è già con le spalle al muro. Se gli Azzurri vogliono sperare ancora nella qualificazione alle semifinali dell' Atp Cup, devono battere innanzitutto ...

Advertising

85AleFrau : Atp Cup, l'Italia costretta a battere la Francia per restare in corsa - ATPtennis2002 : RT @SuperTennisTv: Live oggi su #SuperTennisTV ? 9:00 ATP Cup Grecia ?? Argentina In differita: ? 13:30 Alexandrova ?? Fernandez ? 15:30 ATP… - infoitsport : ATP Cup 2022, l'Australia eliminerebbe l'Italia in caso di vittoria sulla Russia - infoitsport : ATP Cup: l'Italia cerca il riscatto contro la Francia (da mezzanotte in tv) - infoitsport : Atp Cup, Italia-Francia insidiosa per Berrettini: c'è Humbert, ha battuto Medvedev -