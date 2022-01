Atalanta, out Zapata dentro Muriel! Le ultime (Di lunedì 3 gennaio 2022) Prima parte di campionato conclusa in modo amaro per Luis Muriel, scontento per i pochi minuti messi a disposizione da parte di Gasperini, nonostante le prestazioni eccelse e i gol che non mancano ad arrivare. Muriel Atalanta Luis vuole giocare di più e complice l’infortunio di Zapata prima della sosta, al rientro in campo contro il Torino Muriel avrà finalmente la possibilità di partire da titolare e dimostrare tutto il suo valore, anche se si conosce già. Si vocifera anche di un possibile addio del colombiano ma la richiesta bergamasca è molto alta (25 milioni) e difficilmente a gennaio qualcuno si farà avanti. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Prima parte di campionato conclusa in modo amaro per Luis Muriel, scontento per i pochi minuti messi a disposizione da parte di Gasperini, nonostante le prestazioni eccelse e i gol che non mancano ad arrivare. MurielLuis vuole giocare di più e complice l’infortunio diprima della sosta, al rientro in campo contro il Torino Muriel avrà finalmente la possibilità di partire da titolare e dimostrare tutto il suo valore, anche se si conosce già. Si vocifera anche di un possibile addio del colombiano ma la richiesta bergamasca è molto alta (25 milioni) e difficilmente a gennaio qualcuno si farà avanti. Daniele Scrazzolo

