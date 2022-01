Atalanta | il Real Madrid ha messo gli occhi su Demiral | la situazione

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Calciomercato: ilavrebbeglisuper rinforzare la difesa L’dovrebbe riscattare a fine stagione Merihdalla Juventus, ma non è detto che il suo futuro sia poi a tinte nerazzurre. Secondo quanto riportato dal media turco Fanatik, infatti, sulle tracce del centrale difensivo ci sarebbe il. La richiesta sarebbe arrivata direttamente da Carlo Ancelotti che lo ha posto come rinforzo per la prossima stagione nel caso in cui non dovesse arrivare in Blancos Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il difensore, di proprietà della Juve, piace a Carlo Ancelotti MADRID (SPAGNA) -Madrid su Merih Demiral. La notizia è riportata dalla stampa turca, in particolare da Fanatik ...dell', anzi ...Demiral può firmare con ilMadrid ed essere acquistato dopo che l'riscatterà il giocatore in estate senza dubbio, per confermarlo in rosa o venderlo a cifre più alte. Sul giocaotre ci ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Demiral nel mirino di un top club europeo. In estate l’ex difensore centrale della Juventus può lasciare l’Atalanta Merih Demiral potrebbe presto compie ...Dopo essere riuscita a rientrare prepotentemente in corsa per un posto in Champions, ora in casa Juve sembra essere ritornato l'entusiasmo che si era smarrito nella prima parte della stagione. La vitt ...