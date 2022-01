Assegno unico per i figli, al via le domande all'Inps (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dal 1 gennaio 2022 è scattata la fase operativa dell'Assegno unico: tutte le famiglie interessate possono ora presentare la domanda, sul sito internet dell'Inps, per ricevere l'Assegno unico. Si tratta di uno strumento che concentra tutti gli aiuti attualmente previsti per le famiglie. L'importo varia a seconda del numero dei figli, della loro età, se studiano, se hanno disabilità e in base all'Isee. L'Inps ha anche creato <strong><a href="https://servizi2.Inps.it/servizi/Assegnounicofigli/Simulatore">un simultatore sul proprio sito a questo link</a></strong> in cui verificare se e quanto spetta. Leggi su lastampa (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dal 1 gennaio 2022 è scattata la fase operativa dell': tutte le famiglie interessate possono ora presentare la domanda, sul sito internet dell', per ricevere l'. Si tratta di uno strumento che concentra tutti gli aiuti attualmente previsti per le famiglie. L'importo varia a seconda del numero dei, della loro età, se studiano, se hanno disabilità e in base all'Isee. L'ha anche creato un simultatore sul proprio sito a questo link in cui verificare se e quanto spetta.

