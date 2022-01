Assegno unico, già arrivate 45mila domande all’Inps. Il beneficio per i figli a carico sostituisce bonus e detrazioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono oltre 45mila le domande di Assegno unico già ricevute on line dall’Inps. Le richieste possono essere inoltrate dall’altro ieri. La nuova misura accorpa e sostituisce tutti le preesistenti misure a sostegno di chi ha figli, quindi detrazioni e vari bonus, con l’unica esclusione di quello per gli asili nido. L’Assegno viene erogato per figli a carico fino al 21esimo anno di età (nessun limite di età per i figli disabili). La prestazione sarà pagata a partire dal prossimo marzo. Il nuovo strumento nasce come universale, destinato quindi ai lavoratori dipendenti che finora hanno usufruito delle detrazioni, ma anche agli autonomi, che non ne potevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono oltreledigià ricevute on line d. Le richieste possono essere inoltrate dall’altro ieri. La nuova misura accorpa etutti le preesistenti misure a sostegno di chi ha, quindie vari, con l’unica esclusione di quello per gli asili nido. L’viene erogato perfino al 21esimo anno di età (nessun limite di età per idisabili). La prestazione sarà pagata a partire dal prossimo marzo. Il nuovo strumento nasce come universale, destinato quindi ai lavoratori dipendenti che finora hanno usufruito delle, ma anche agli autonomi, che non ne potevano ...

