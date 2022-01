Assegno unico 2022: istruzioni passo passo per fare domanda (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le domande per richiedere il nuovo Assegno unico 2022 universale per famiglie sono aperte dal 1° gennaio. Il nuovo anno si apre quindi con il nuovo sussidio Inps per i nuclei con figli, in sostituzione dei vecchi assegni al nucleo familiare, andati definitivamente in soffitta. Ora è tutto concreto, perché l’Inps ha rilasciato della procedura informatica per la presentazione delle istanze, oltre che un simulatore online per verificare l’importo spettante in base alle condizioni della propria famiglia. Di seguito a chi spetta l’Assegno unico figli 2022 e come fare domanda online, spiegato passo per passo. A chi spetta l’Assegno unico ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le domande per richiedere il nuovouniversale per famiglie sono aperte dal 1° gennaio. Il nuovo anno si apre quindi con il nuovo sussidio Inps per i nuclei con figli, in sostituzione dei vecchi assegni al nucleo familiare, andati definitivamente in soffitta. Ora è tutto concreto, perché l’Inps ha rilasciato della procedura informatica per la presentazione delle istanze, oltre che un simulatore online per verificare l’importo spettante in base alle condizioni della propria famiglia. Di seguito a chi spetta l’figlie comeonline, spiegatoper. A chi spetta l’...

