Assassinio di Sardar Soleimani | modello terrorista di lotta al terrorismo per mano di Trump

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Gli Stati Uniti possono essere definiti un paese che nel corso della storia non ha prestato fede a molti trattati globali, regionali e accordi bilaterali siglati con vari paesi: li ha violati ritirandosi o ignorandoli. Questo comportamento pare una vera e propria strategia USA, non importa quale partito sia al potere. L’era dell’ex presidente Donaldsegna un punto di svolta in questo senso. Egli con le sue azioni ha dimostrato al mondo il vero volto dell’America. Con, il mancato rispetto da parte degli Stati Uniti o il loro ritiro dai trattati internazionali ha subito un’accelerazione; una lunga lista di esempi può essere ricordata: il ritiro dal “Partneriato trans-pacifico“, dall’”Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici“ dal “JCPOA” con la violazione della Risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ...