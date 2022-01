Assalto Cgil: processo per Fiore e altri (Di lunedì 3 gennaio 2022) Comincerà il 2 marzo il processo per l'Assalto alla sede della Cgil di Roma avvenuto durante le manifestazioni no vax del 9 ottobre scorso. La procura aveva chiesto il giudizio immediato per i leader ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Comincerà il 2 marzo ilper l'alla sede delladi Roma avvenuto durante le manifestazioni no vax del 9 ottobre scorso. La procura aveva chiesto il giudizio immediato per i leader ...

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Cgil Assalto Cgil: processo per Fiore e altri Comincerà il 2 marzo il processo per l'assalto alla sede della Cgil di Roma avvenuto durante le manifestazioni no vax del 9 ottobre scorso. La procura aveva chiesto il giudizio immediato per i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino, ...

