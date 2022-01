Assalto alla Cgil, fissato per il 2 marzo il processo ai leader di Forza Nuova Fiore e Castellino (Di lunedì 3 gennaio 2022) È previsto per il prossimo 2 marzo il processo a carico di Giuliano Castellino e Roberto Fiore, i due leader di Forza Nuova che lo scorso 9 ottobre hannno fatto irruzione presso la sede della Cgil in via del Corso durante una manifestazione no Green Pass. Leggi anche:Roma, Assalto alla sede Cgil: arrestati altri tre militanti di Forza Nuova Assalto alla Cgil, chi sono gli altri indagati Il gip ha dunque accolto la richiesta avanzata dalla procura di giudizio immediato, portanto pertanto il processo direttamente in aula. Oltre ai leader di Forza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 gennaio 2022) È previsto per il prossimo 2ila carico di Giulianoe Roberto, i duediche lo scorso 9 ottobre hannno fatto irruzione presso la sede dellain via del Corso durante una manifestazione no Green Pass. Leggi anche:Roma,sede: arrestati altri tre militanti di, chi sono gli altri indagati Il gip ha dunque accolto la richiesta avanzata dprocura di giudizio immediato, portanto pertanto ildirettamente in aula. Oltre aidi...

