Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 2 gennaio 2022

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 2 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Un viaggio a quattro zampe ha totalizzato 2996 spettatori (13.62% di share); su Canale5 il film Un Amore così grande ha avuto 2467 spettatori (share 10.85%). Su Italia1 il programma Freedom – Oltre il confine ha ottenuto 1027 spettatori (5.43%); su Rai2 il film Genitori in trappola ha totalizzato 1605 spettatori (7.15%), mentre su Rai3 il programma Città Segrete ha portato a casa 1547 spettatori (7.24%). Su Rete4 il film Il Domani tra di noi ha realizzato 1185 spettatori (5.68%), infine su La7 il film Il Gattopardo ha portato a casa 973 spettatori.

