Ascolti TV 2 gennaio, Soliti Ignoti e L'Eredità insuperabili: gongolano Amadeus e Flavio Insinna (Di lunedì 3 gennaio 2022) Come sono andati gli Ascolti tv di ieri 2 gennaio? Domenica festiva con tante trasmissioni ad arricchire i palinsesti Rai e Mediaset. In prima serata si sono date battaglia il film Un viaggio a quattro zampe (Rai 1) e Un amore così grande (Canale 5). Ad avere la meglio tra le due, seppur di pochi punti, è stato il primo canale della tv di Stato. Quello che non sfugge all'attenzione è il risultato prodotto dai due game show di punta di Rai 1. Sia Soliti Ignoti - Il ritorno che L'Eredità hanno raggiunto dei numeri estremamente pazzeschi e che fanno gongolare Amadeus e Flavio Insinna. Ascolti TV ieri 2 gennaio, su Rai 2 la commedia cult Genitori in trappola Rai 1 ha elargito emozioni a quasi 3 milioni di spettatori con ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Come sono andati glitv di ieri 2? Domenica festiva con tante trasmissioni ad arricchire i palinsesti Rai e Mediaset. In prima serata si sono date battaglia il film Un viaggio a quattro zampe (Rai 1) e Un amore così grande (Canale 5). Ad avere la meglio tra le due, seppur di pochi punti, è stato il primo canale della tv di Stato. Quello che non sfugge all'attenzione è il risultato prodotto dai due game show di punta di Rai 1. Sia- Il ritorno che L'hanno raggiunto dei numeri estremamente pazzeschi e che fanno gongolareTV ieri 2, su Rai 2 la commedia cult Genitori in trappola Rai 1 ha elargito emozioni a quasi 3 milioni di spettatori con ...

Advertising

il_Case : Ascolti TV | Domenica 2 gennaio 2022. Un viaggio a quattro zampe (13.6%) meglio di Un amore così grande (10.9%). Be… - TweetNotizie : Ascolti Tv 2 gennaio 2022, i film in serata abbassano la media spettatori. Domenica In alza l'asticella - VelvetMagIta : #AscoltiTv domenica 2 gennaio 2022: vince RaiUno con “Un viaggio a quattro zampe” al 13.6% di share#VelvetMag… - Teleblogmag : Prima serata vinta con poco da #rai1 #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggio… - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 2 gennaio 2022: Un viaggio a quattro zampe, Un amore così grande -