Arthur lascia la Juve: decisa la nuova destinazione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Arthur via dalla Juve: scelta la destinazione del centrocampista. I dettagli legati al futuro del calciatore brasiliano Arthur al momento ai box causa positività al Covid, che impedirà al centrocampista di prendere parte alle prime gare del 2022 della Juve. Il suo futuro, comunque, resta molto lontano da Torino. Come riferito da Gazzetta.it, per l'ex Barcellona si prospetta il ritorno in Liga, sicuramente in prestito, con la Juventus che risparmierà totalmente l'ingaggio. Prima di trasferirsi, ovviamente, dovrà guarire completamente dal Covid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

