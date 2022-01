Arrestato il rapper Escomar, tradito dalla prenotazione in hotel di Milano per la notte di Capodanno: così la polizia lo ha incastrato (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il rapper italo-marocchino Escomar, nome d’arte di Omar Bayouda, 22 anni, quasi 400mila ascoltatori mensili su Spotify e quasi 45mila follower su Instagram, è stato Arrestato a Milano dalla polizia di Stato. Doveva scontare un pena a 7 anni di reclusione dopo una sentenza emessa dal Tribunale di Monza per reati contro patrimonio e persone, praticamente piccole rapine secondo quanto spiegato in Questura a Milano, commesse nel 2013 e 2014 in provincia di Monza. A incastrarlo è stata la prenotazione in hotel per il Capodanno. Per lui i guai sono cominciati quando si è registrato in un bed and breakfast in zona corso Sempione, nel capoluogo meneghino. Appena i suoi dati sono stati inseriti nel sistema, in questura è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilitalo-marocchino, nome d’arte di Omar Bayouda, 22 anni, quasi 400mila ascoltatori mensili su Spotify e quasi 45mila follower su Instagram, è statodi Stato. Doveva scontare un pena a 7 anni di reclusione dopo una sentenza emessa dal Tribunale di Monza per reati contro patrimonio e persone, praticamente piccole rapine secondo quanto spiegato in Questura a, commesse nel 2013 e 2014 in provincia di Monza. A incastrarlo è stata lainper il. Per lui i guai sono cominciati quando si è registrato in un bed and breakfast in zona corso Sempione, nel capoluogo meneghino. Appena i suoi dati sono stati inseriti nel sistema, in questura è ...

