Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver: divorzio da 400 milioni di dollari (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sposati dal 1986, il 74enne attore e la giornalista televisiva si erano separati nel 2011, quando lui le ha confessato di aver avuto un figlio – Joseph Baena – dall’ex domestica, ma di aver tenuto nascosta la notizia per 15 anni Separati da oltre dieci anni, ora Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver sono anche divorziati. Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sposati dal 1986, il 74enne attore e la giornalista televisiva si erano separati nel 2011, quando lui le ha confessato di aver avuto un figlio – Joseph Baena – dall’ex domestica, ma di aver tenuto nascosta la notizia per 15 anni Separati da oltre dieci anni, orasono anche divorziati.

