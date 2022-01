Archeologia | ambiente e geologia | laboratori gratuiti per 30 bambini del Vallo di Diano e del Tanagro

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La Fondazione MIdA, in collaborazione con la Cooperativa Tertium Millennium, ha ottenuto il finanziamento del progetto S.c.R.I.G.N.O. dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri partecipando all’avviso “Educare insieme”. S.c.R.I.G.N.O. sta per “esplorare il territorio come risorsa, identità, gioco, natura e opportunità”. Le attività programmate hanno l’obiettivo di far conoscere il patrimonio locale attraverso momenti formativi eali. Al contempo attraverso il gioco si contribuirà all’educazione ambientale e civica deie delle bambine. La prima fase del progetto, denominata Game Designer, è basata sul concetto del learning through play cioè di giocare ad imparare/imparare giocando. È rivolta a 30 bambine edai 6 ai 12 anni, residenti nei paesi del ...