António Horta-Osório | il banchiere di Crédit Suisse infrange la quarantena per il tennis | ora rischia il licenziamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilha davvero violato per ben due volte laper futili motivi come assistere alla finale di Wimbledon? È quello che sta cercando di appurare l’indagine interna avviata da Credit, la banca di cui il manager portoghese è presidente del Consiglio di amministrazione. A dare la notizia è la stampa specializzata, secondo cui il ceo Thomas Gottstein ha aperto un’indagine interna già prima di Natale. Al momento da Creditnon c’è nessuna dichiarazione ufficiale a riguardo. Secondo quanto ricostruito, il 57enne-Osorio avrebbe violato launa prima volta il 1 dicembre, quando – anziché rimanere nella sua casa di Wollerau, sul lago di Zurigo, per 10 giorni, come prevede la ...