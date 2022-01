Anticipazioni Report | la sanità pubblica italiana e Amazon

(Di lunedì 3 gennaio 2022), questa sera tornano le inchieste con il primo appuntamento dell’anno: sotto la lente d’ingradimento la salute La squadra di Sigfrido Ranucci è pronta a scendere di nuovo in campo attenzionando vari aspetti che sono quotidiani per noi ma non sempre ci soffermiamo a pensare cosa c’è dietro, come funzionano. Aprirà la puntata del 3 gennaio l’inchiesta di Michele Buono in collaborazione con Edoardo Garibaldi che riguarderà la, anzi, le. Bisogna parlare al plurale perché il sistema è diviso in venti diversi entità quante sono le regioni. Ma i sistemi regionali non sempre interagiscono tra loro, non si parlano nella condivisione di dati e questo porta a un danneggiamento del prodotto finale: la salute di tutti e la salvaguardia della vita. Con ...

Sarà un reportage di Michele Buono , in collaborazione con Edoardo Garibaldi , ad aprire la prima puntata di Report del 2022, in onda lunedì 3 dicembre alle 21.20 su Rai3 . I due giornalisti si interrogano sul nostro Sistema Sanitario Nazionale , frammentato in 20 sistemi regionali, ognuno con le proprie ...