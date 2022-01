Anche lo Studio Populin si affida ad Orto Creativo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo storico Studio Populin, esercita la propria attività dal 1981. Lo Studio, fondato nella città storica di Venezia ove ha operato fino al 2018, si è successivamente trasferito nella città di Mestre ove ha attualmente la sua sede. Lo Studio Pupulin, capitanato da Michele Populin, uno degli storici commercialisti a Mestre, ha deciso di affidarsi ad Orto Creativo per lo sviluppo del nuovo sito web! Oggi lo Studio Populin, segue una serie di prestigiose aziende e le accompagna nella gestione contabile, tributaria, giuridica, insimma offre un servizio a 360°. Nato a Venezia il 26 maggio 1952, Michele Populin svolgo la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale. Iscritto all’Ordine dei ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo storico, esercita la propria attività dal 1981. Lo, fondato nella città storica di Venezia ove ha operato fino al 2018, si è successivamente trasferito nella città di Mestre ove ha attualmente la sua sede. LoPupulin, capitanato da Michele, uno degli storici commercialisti a Mestre, ha deciso dirsi adper lo sviluppo del nuovo sito web! Oggi lo, segue una serie di prestigiose aziende e le accompagna nella gestione contabile, tributaria, giuridica, insimma offre un servizio a 360°. Nato a Venezia il 26 maggio 1952, Michelesvolgo la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale. Iscritto all’Ordine dei ...

