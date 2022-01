Anche la Francia riduce a cinque i giorni l'isolamento per i contagiati vaccinati (Di lunedì 3 gennaio 2022) Anche la Francia segue la strada segnata da Stati Uniti e Regno Unito e ha deciso di ridurre il periodo di isolamento Anche per chi è stato contagiato dal coronavirus, e non solo per chi è venuto a contatto con un malato. Adesso le... Leggi su europa.today (Di lunedì 3 gennaio 2022)lasegue la strada segnata da Stati Uniti e Regno Unito e ha deciso di ridurre il periodo diper chi è stato contagiato dal coronavirus, e non solo per chi è venuto a contatto con un malato. Adesso le...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Francia ha annunciato che, al fine di 'preservare la vita socioeconomica del Paese', le regole della quarantena… - GuidoDeMartini : ???? A PARIGI LA PROTESTA NON SI FERMA: ANCHE A CAPODANNO IN PIAZZA ???? Il sabato è giorno di protesta in Francia e il… - fattoquotidiano : La prima bozza della nuova “tassonomia Ue” fa esultare la Francia: potrà sovvenzionare l’allungamento della vita de… - PazziniValeria : RT @alisa629095: E anche in Francia…paparazzi!!! E meno male che per tanti è caduto nel dimenticatoio!?? #tzvip - alisa629095 : E anche in Francia…paparazzi!!! E meno male che per tanti è caduto nel dimenticatoio!?? #tzvip -