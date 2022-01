Analisi ascolti tv 2 gennaio 2022: Un cane batte Il Volo. Pari tra Lindsay Lohan e Augias. Venier maramalda al pomeriggio (Di lunedì 3 gennaio 2022) ascolti, dinamiche. Vince la pellicola di Rai1 e va discretamente quella con Il Volo guest star su Canale5. Sul terzo gradino il film family di Rai2 e “Città segrete”. Al pomeriggio Venier con Ranieri e Berti fa 3,567 milioni ed il 21,5% e poi con De Sica e Del Debbio 3,384 milioni ed il 22,1% e travolge tutti i concorrenti Festa del cinema a tutte le ore e ascolti distribuiti in maniera più larga del solito. Sfida tra tanti film domenica 2 gennaio, ma anche tra Corrado Augias e Roberto Giacobbo nella prima domenica del 2022. In prime time, tra le pellicole Rai1 ha proposto il titolo Un viaggio a quattro zampe, su Canale 5 è andato in onda in prima tv l’ultra romantico Un amore così grande, su Rai2 il cult Genitori in trappola (con ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 3 gennaio 2022), dinamiche. Vince la pellicola di Rai1 e va discretamente quella con Ilguest star su Canale5. Sul terzo gradino il film family di Rai2 e “Città segrete”. Alcon Ranieri e Berti fa 3,567 milioni ed il 21,5% e poi con De Sica e Del Debbio 3,384 milioni ed il 22,1% e travolge tutti i concorrenti Festa del cinema a tutte le ore edistribuiti in maniera più larga del solito. Sfida tra tanti film domenica 2, ma anche tra Corradoe Roberto Giacobbo nella prima domenica del. In prime time, tra le pellicole Rai1 ha proposto il titolo Un viaggio a quattro zampe, su Canale 5 è andato in onda in prima tv l’ultra romantico Un amore così grande, su Rai2 il cult Genitori in trappola (con ...

