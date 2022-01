Amici 21 | rinviata la registrazione della prima puntata del 2022

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) ANNULLATA LA DATA PREVISTA PER LADEL: A QUANDO LA MESSA IN ONDA? Sembra essere a rischio la messa in ondadeldel talent di21. La data prevista per laè stata. LEGGI ANCHE ALTRO APPUNTAMENTO NATALIZIO CON GLI ALLIEVI: ECCO QUANDO Il 5 Gennaio era la data prevista dalla produzione per registrare ladeldel talent di Maria De Filippi. Adesso però, è stato annunciato che laè stata, o a giovedì 6 Gennaio o a venerdì 7 Gennaio. Nonostante ciò però, la messa in onda ...